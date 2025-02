Cultweb.it - L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat è tratto da una storia vera (c’entra anche 007)

Nel 1943, mentre la Seconda Guerra Mondiale infuriava, l’intelligence britannica ideò un ingegnoso stratagemma per ingannare i nazisti e assicurarsi il successo dell’invasione alleata in Italia. “” fu un piano di disinformazione così audace da sembrare uscito da un romanzo di spionaggio, eppure fu reale e contribuì in modo decisivo al corso del conflitto. Il film “” ripercorre questa incredibile vicenda, rimanendo per lo più fedele ai fatti storici. Con una trama che mescola spionaggio, creatività e realtà cruda della guerra, la pellicola rivela come un semplice cadavere abbia potuto cambiare le sorti dell’Europa.L’nacque dall’esigenza degli Alleati di confondere i tedeschi sulle loro reali intenzioni. Nel luglio del 1943, il piano prevedeva di attaccare la Sicilia, un punto strategico cruciale per la campagna italiana.