Lapadula inoffensivo Gara da dimenticare per l’arbitro Pezzuto

CHICHIZOLA 6,5: un tiro e un gol, ma senza colpe. Bravo a parare il rasoterra di Zaro. BERTOLA 5,5: circoscrive discretamente bene il raggio di azione di Caso, ma si perde Defrel. Ammonito, sarà squalificato. HRISTOV 7: consueto baluardo, è provvidenziale un suo anticipo in scivolata ad anticipare Defrel WISNIEWSKI 6,5: bravo nelle chiusure e nelle diagonali, qualche licenza di troppo in uscita. VIGNALI 6,5: un’arma in più per duttilità e spirito di sacrificio in ripiegamento (84’ COLAK 6: smarca alla grande Kouda). CASSATA 6,5: a tratti va quasi in marcatura a uomo su Santoro inibendogli le giocate (61’ DEGLI INNOCENTI 6: si cala nel clima da battaglia, senza eccellere). ESPOSITO S. 6,5: giostra la manovra aquilotta a occhi chiusi. Ci prova, senza esito, con due punizioni. BANDINELLI 7: in gran spolvero, si trova a meraviglia con Reca, geniale lo spunto in profondità che innesta l’azione vincente di Pio (61’ KOUDA 5,5: imprecisione e sfortuna in quel tiro salvato sulla linea da Zaro).