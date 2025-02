Ilrestodelcarlino.it - Lancia i tavoli in centro e picchia i passanti. Giovane viene fermato e denunciato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un, l’altra sera, ha danneggiato degli oggetti di un bar e colpito alcuni. La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata di conseguenza. Sul posto è giunta una volante della polizia di stato, che ha individuato subito l’uomo in evidente stato di agitazione, il quale poco prima aveva disturbato iche si recavano nei bar e nelle attività commerciali. Il ragazzo aveva anche scaraventato a terra unno, rompendolo, eto due persone. Dopo l’identificazione, gli agenti hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per i reati di percosse e danneggiamento. Nella mattinata di ieri, invece, la Polizia di Stato di Ferrara, durante il servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, ha arrestato un individuo destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso a seguito della commissione di reati contro il patrimonio.