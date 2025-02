Lanazione.it - Ladri al ristorante, serratura forzata: rubato il fondo cassa con 300 euro

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 16 febbraio 2025 – La spiacevole sorpresa in tarda mattinata quando è andato ad aprire il locale: porta di servizio spalancata e. Succede al“Il Birraio“ nella centralissima e transitata Porta Sole, circondato dai palazzi e a due passi dalla Biblioteca Augusta. Hamid Shayeki, il titolare del locale, è disorientato. Più che la conta dei danni, lo preoccupa il fatto che in giro ci siano malintenzionati che ormai non hanno paura di niente e pur di racimolare qualche soldo non esitano a colpire anche in luoghi molto frequentati. “Danni, per fortuna, nessuno. Solo lada riparare. Il ladro o i, se erano più di uno dovranno accertarlo le forze dell’ordine, sono andati dritti alla, dove c’erano circa 300. Non una bottiglia sparita, ed era al suo posto anche il computer” Hamid, che ormai conosce il quartiere come le sue tasche, non vuole tanto focalizzare l’attenzione su quanto successo al suo, ma sulla “brutta piega”, a suo dire, che sta prendendo la città.