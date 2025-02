Formiche.net - La Zee italiana? Lavori in corso. La prospettiva dell’ammiraglio Caffio

Riportare il mare italiano al centro della scena nazionale è il compito che si è dato il nuovo ministero per le Politiche del mare, cui sono affidate funzioni di promozione, coordinamento ed indirizzo nei confronti delle attività marittime delle altre amministrazioni. Fare squadra è dunque la sua missione, visto che tante sono le eccellenze di cui dispone l’Italia marittima sia nel campo delle istituzioni pubbliche come la Marina militare che in quello privato quali cantieristica, shipping, offshore, reti subacquee. A questo fine una strategia marittima c’è già ed è il Piano del mare (Delibera PdC del 31 luglio 2023) che fa un’analisi dettagliata dello stato dell’arte della nostra marittimità ed indica obiettivi e priorità. Ma il mare, oltre i ristretti limiti dell’orizzonte, non si vede e quindi c’è il rischio che la sea blindness che lo oscura rischi di generare effetti negativi.