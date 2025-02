Secoloditalia.it - La voce delle donne: storie al femminile sul confine orientale

Celebrare il Giorno del Ricordo significa anche approfondire vicende che, dense di dolore e sofferenza, compongono pagine di storia d’Italia rimaste troppo a lungo coperte dall’oblio. Ricordare, infatti, vuol dire conoscere e far conoscere quanto accadde, per dare ai protagonisti di quei drammi il giusto onore e per fare in modo che quanto da loro vissuto non accada mai più. Approfondire dunque. Lo ha fatto, con particolare attenzione alle, la professoressa Valentina Motta, scrittrice e autrice di numerosi saggi: il suo ultimo libro, edito da Passaggio al Bosco e corredato da approfondite appendici bibliografiche, filmografiche e sitografiche, si intitola, eroine e martirifoibe.alsul(1943 – 1945).L’autrice, oltre a fornire diverse precisazioni sul metodo alla base del lavoro, sottolinea nell’introduzione il fatto che «c’è un universofatto di mogli, figlie e madri che ruota attorno alla tragediafoibe: tantissimeche furono vittime e martiri della violenza dell’oppressore e che talvolta, con l’esempio e l’azione, assursero al ruolo di vere e proprie eroine».