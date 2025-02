Iodonna.it - La vita di Oriana Fallaci è ricca di curiosità. Un esempio? Nel 1968 sfiorò la morte a seguito di un colpo di pistola.

Voleva fare lo «scrittore» ed è finita per diventare una delle giornaliste italiane più famose (e discusse) della storia. Riconosciuta per la sua carriera pionieristica e il suo stile incisivo,nasce a Firenze il 29 giugno 1929, in una famiglia di antifascisti militanti., la più famosa (e discussa) giornalista italiana guarda le foto La giovinezza di: la Resistenza e l’inizio di una brillante carrieraAll’età di 14 anni partecipa attivamente alla Resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale.