Lanazione.it - "La vecchia amministrazione deve chiedere scusa ai sarzanesi"

Il vecchio vetrone da anni in disuso e abbandonato nel fossato della storica Fortezza Firmafede di Sarzana è finito al centro di polemiche politiche. Il consigliere Stefano Cecati capogruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto agli ex amministratori dialla città. Perché? "È tempo che il sindaco che ha governato a quel tempo chiedaai cittadini di Sarzana per le decisioni prese oltre vent’anni fa riguardo all’installazione dei vetroni nei fossati della Fortezza Firmafede. Queste strutture, costose e inutilizzate, hanno deturpato uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città, segnando un periodo di sprechi incontrollati e debiti crescenti". A quando ammontarono le spese? "Nei primi anni Duemila furono spesi circa un miliardo e quattrocento milioni di lire per queste installazioni temporanee, che invece sono rimaste a lungo, contribuendo al degrado della nostra città".