Spettacolo.periodicodaily.com - “La tua stanza”: Il Nuovo Singolo di ioemeg

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Con “la tua” (etichetta discografica Apollo Records e distribuzione Ada Music Italy),didisponibile in digitale da oggi, la giovanissima cantautrice torinese ci porta in tutti quei luoghi che sono stati casa e che poi diventano solo buio e polvere.Disponibile in Digitale e in Rotazione Radiofonica dal 14 Febbraio, “La Tua”Il 14 febbraio segna un’importante tappa per la giovane cantautrice torinese, che pubblica il suointitolato “La tua”. Rilasciato sotto l’etichetta discografica Apollo Records e distribuito da Ada Music Italy, questo brano è già disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.Un Viaggio attraverso i Luoghi dell’AnimaCon “La tua”,ci conduce in un viaggio emotivo nei luoghi che, un tempo, hanno rappresentato un rifugio e che ora sembrano svanire nel buio e nella polvere.