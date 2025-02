Ilgiorno.it - La truffa, due anziani senza un tetto acquistano casa ma è un portico

Muggiò (Monza e Brianza), 16 febbraio 2025 – Carla e Luciano non sono gli unici a vivere momento di angoscia in vista della perdita del proprio appartamento. È stata la trasmissione televisiva Le Iene a portare alla luce la storia di questi dueresidenti alla Taccona di Muggiò che avrebbero versato 105mila euro per un appartamento di più di cento metri quadrati, appartamento che dovrà essere abbattuto perché al catasto risulta invece essere un porticato con ripostiglio annesso e per di più abusivo. Ma ci sono altre famiglie, sempre alla Taccona, che a causa dello stesso costruttore, una società con sede legale a Lissone, dovranno temporaneamente lasciare le proprie case. Si tratta di quattro famiglie che una decina di anni fa hanno comprato altrettanti appartamenti, in realtà dei sottotetti, che non sono mai stati collaudati e che di conseguenza non hanno mai ottenuto l’agibilità.