Tpi.it - La testimonianza di Bove dopo il malore in campo: “Senza il calcio mi sento incompleto”

Ladiilin: “Mi”Tra i protagonisti della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Edoardo, il calciatore della Fiorentina che lo scorso 1 dicembre, durante la partita Fiorentina-Inter, ha avuto un arresto cardiaco in.Nella kermesse musicale, il calciatore ha parlato del suo stato d’animo e di come siano cambiate per lui le coseil. “Non mipiù me stesso. Mi manca qualcosa, come qualcuno che perde un grande amore o subisce una grande perdita. Mivuoto,. Mi sto facendo aiutare, sto affrontando un percorso che oggi mi fa stare male ma servirà per il futuro”.“Io soffro, non misolo. E penso tanto – ha aggiunto– a chi soffre come me e non può permettersi un percorso o qualcuno che lo aiuti.