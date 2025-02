Quicomo.it - La storia del cane più triste di Como: Cherry, dopo 7 anni in casa, finisce in canile

Leggi su Quicomo.it

Non c’è mai fine al peggio.settetrascorsi in unasi è ritrovato chiuso in un box, solo e spaesato. Il motivo? Il suo abbaiare dava fastidio ai condomini. Se avesse saputo cantare, magari lo avrebbero mandato a Sanremo, ma così non è stato. Ancora una volta, a pagare è chi.