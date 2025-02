Ilrestodelcarlino.it - La Spiaggia dei Valori all’Onu: “Il mondo deve conoscerla”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 16 febbraio 2025 – Un mare davvero accessibile è quello in cui tutti possono sentirsi a casa, liberi di vivere un gesto semplice come un bagno in acqua. Ladeiè nata per regalare questa emozione a chi vive con una disabilità. L’idea è partita dall’esperienza di Deborah Donati, dopo che il marito Dario Alvisi, malato di Sla, è riuscito a immergersi nel mare salentino. Da quel momento, con il supporto dell’associazione ‘Io con Te’, è nato uno stabilimento balneare inclusivo, realizzato nel 2018 a Punta Marina Terme, in provincia di Ravenna. “La nostra storia personale ci ha guidato nella creazione di questo progetto, che è cresciuto tantissimo in questi anni. Oggi, contiamo oltre 2mila volontari – racconta emozionata la fondatrice – tra cui molti giovani, e ha accolto finora circa 1.