Ilrestodelcarlino.it - La seconda vita del Teatro Consorziale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una mattinata tra sipari, poltrone e balconate a Budrio. Ieri sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi spazi del, la cui stagione è iniziata a dicembre, spazi rinnovati grazie a un importante finanziamento regionale. Presenti, in una visita dedicata e aperta ai cittadini, la sindaca Debora Badiali, l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, e Giordano Cola, che ha ricoperto il ruolo di direttore delper quasi trent’anni. La riqualificazione, la cui spesa totale ammonta a 520mila euro, è stata finanziata per 383.250 euro dal bando regionale dedicato alla ristrutturazione, restauro, ripristino e all’innovazione tecnologica dei teatri. "I teatri come quello di Budrio rappresentano importanti momenti di incontro e condivisione per la cittadinanza – commenta Allegni –, luoghi in cui la cultura diventa fondamento dell’identità di un’intera comunità.