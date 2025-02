Ilrestodelcarlino.it - La scienza inclusiva nell’incontro di domani a Laboratorio Aperto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dalle 18 alle 19 di, ilorganizza ’A Tavola con le Idee’, una ’chiamata per le idee’ che invita la comunità a confrontarsi su inclusione, accessibilità e innovazione nel mondo scientifico. L’evento offrirà uno spazio per discutere e progettare soluzioni concrete per unapiù aperta e partecipativa. Appuntamento dunqueall’ex asilo Santarelli, in via Caterina Sforza 45. Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria su www.forli.it.