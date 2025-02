Ilfattoquotidiano.it - La scaletta minuto per minuto di Domenica, la maratona di Mara Venier da Sanremo: apre Achille Lauro, assenti 3 cantanti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come da tradizione, lasanremese si conclude con la puntata speciale diIn dedicata proprio al Festival. In diretta dal Teatro Ariston di18 febbraio, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 19.55 circa su Rai1, va in onda ‘In Speciale2025’ condotto da. Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 75esima edizione del ‘Festival di’, con le luci dell’Ariston che si riaccendono per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale dell’ultimo festival targato Amadeus.Un puntata speciale che vedrà ospiti, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30, il vincitore, Olly, e 26, con tre assenze illustri. Ad affiancare, oltre a numerosi giornalisti esperti del settore, un ricco cast di opinionisti: Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini.