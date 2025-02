Sport.quotidiano.net - La Robur sogna l’impresa a Livorno. Magrini: "Aspettarli? No colpiamoli"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non è una partita come le altre-Siena. "Quando affronti la prima della classe non lo è mai" dice l’allenatore del Siena Lamberto(nella foto), alla vigilia del derby dell’Ardenza. "Gli stimoli sono diversi. E sappiamo anche quanto la sfida sia sentita dalla piazza: ci dispiace che i nostri tifosi non possano esserci: questo ci spingerà a dare ancora di più in campo". "All’andata giocammo una delle nostre migliori partite – ha proseguito il mister –, sotto ogni aspetto, anche tecnico-tattico. Purtroppo la perdemmo per un rigore a pochi minuti dalla fine. Ma senza rammarico: ilha una rosa altamente competitiva, numerosa, con oltre 35 giocatori, ovvero tre per ogni ruolo. Ed è allenato da un tecnico di grande esperienza, vincente; ha insomma tutti i requisiti per vincere il campionato".