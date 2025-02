Quotidiano.net - La riscoperta del Balanzone

Qualcuno li scambia per pasta ripiena della tradizione, ma in verità il verdissimo, tortello grande più di ogni altra pasta ripiena bolognese, tanto tradizione non è. Eppure il tortello matto verde, come viene chiamato, negli ultimi dieci anni è diventato una star in alcuni ristoranti che sottolineano una certa ricerca sull’eredità gastronomica più profonda. Ed è diventato la passione dei turisti. E' protagonista del nostro podcast di oggi, Il Resto di Bologna.