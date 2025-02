Tvplay.it - La retrocessione avvicina il colpo: il Milan sul nazionale italiano

Dopo la scoppiettante ultima sessione, iltornerà sul mercato anche la prossima estate. I rossoneri potrebbero sfruttare la situazione favorevole per puntare su unManca solo Warren Bondo poi avranno esordito tutti i nuovi acquisti del, arrivati in rossonero in una sessione invernale mai così ricca nella storia del club.Lail: ilsul– Tvplay.it (Foto LaPresse)Se si esclude la sfida persa con il Feyenoord, ottime sono state le impressioni destate finora da Kyle Walker, subito insostituibile sulla fascia destra, Joao Felix autore di un gol all’esordio con la Roma in Coppa Italia e Santiago Gimenez, decisivo prima a Empoli poi con la rete che ha scardinato il fortino eretto dal Verona nell’ultimo match di campionato.