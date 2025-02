Reggiotoday.it - La Reggina si scatena in casa del Licata, un poker per riprendere la corsa

Leggi su Reggiotoday.it

Lasi è imposta per 4 a 0 sul campo del rimaneggiato, scuotendosi, così, dopo la delusione per aver perso lo scontro al vertice contro il Siracusa. Ad inizio partita, la pronta uscita di Lagonigro evita grattacapi. Al 6' amaranto in vantaggio grazie al gol di Giuliodori, che.