La raffica dei furti Case negozi e auto | dalla furia dei ladri non si salva niente

in casa o in appartamento? In Italia viene commesso un furto ogni tre minuti. Razzie nelle abitazioni dove i malcapitati sono toccativiolazione dell’intimità. Oltre al danno economico vengono rubati spesso anche i ricordi. Secondo il rapporto dell’osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del servizio analisi criminale del ministero dell’interno, il timore diin casa colpisce il 48% degli italiani, e ben l’89,2% degli italiani considera la sicurezza della propria abitazione essenziale per vivere bene. Nel 2023, in Italia, sono aumentate sia le rapine (che sono state 1.858) che iin abitazione, che sono stati 147.660 (+10,4% rispetto al 2022). Le segnalazioni dinella nostra zona sono frequenti. L’ultima arriva da San Mauro Mare e risale alla notte tra venerdì e sabato.