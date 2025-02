Ilgiorno.it - “La piccola Mozart”, parità di genere fra i banchi

Leggi su Ilgiorno.it

difra i, Cernusco sceglie la storia dei due fratelliper estirpare dai cuori l’ombra della discriminazione. Wolfgang, il genio, aveva una sorella, anche lei musicista, Nannerl, ma non poté continuare gli studi perché donna. Una vicenda che insegna ai ragazzi a non cadere nella trappola del pregiudizio tra laboratori e palcoscenico con Ensemble Teatro, in scena per le scuole "La" all’Agorà. "Educare su questi temi è una sfida e una grande responsabilità", ha detto la vicesindaca Paola Colombo durante l’iniziativa. Il percorso è stato messo a punto da Debora Comito, assessore alle Pari opportunità, per i più piccoli: scuola dell’infanzia ed elementari "un progetto di sensibilizzazione fin dalla più tenera età contro i preconcetti". Perché non esistono cose da uomini e cose da donne.