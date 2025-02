Gamberorosso.it - La nuova mania del mondo pizza è la tonda romana. Non solo a Roma

Abbiamo avuto modo, negli scorsi anni, di enucleare quanto la, fina e croccante – scrocchiarella come dicono i capitolini – sia nel suo pieno rinascimento: dopo anni di oblio, nei quali era rimasta confinata alle insegne più vintage, soppiantata in primis dallain stile napoletano, nelle mani di talentuosiioli creativi è diventata prezioso veicolo di esperienza gastronomica.LafuoriLa notizia è che il successo della, quella sottile sottile incentrata sul classico panetto da 180 grammi, ha travalicato i confini della Capitale e del Lazio, andando a contaminare territori molto incentrati su altre tradizioni, Campania in primis. Dopo la diffusione dilagante dei padellini torinesi e della palasu tutto il territorio nazionale (favorite, ci viene da dire, dal fatto su questi impasti si può organizzare bene il lavoro con le precotture), laè invece la prima - dopo la napoletana ovviamente - tipologia di“tradizionale” (con cottura espressa banco-forno-tavola) che esce da suo territorio d’origine, proposta soprattutto in insegne digenerazione, in varie regioni italiane.