La mostra “La Belle Époque” a Brescia e gli altri eventi da non perdere

Laa Brescia LaÉpoque. L’arte nella Parigi di Boldini e De Nittis riporta agli anni – tra fine ’800 e inizi ’900 – in cui la Ville Lumière era una fucina di nuove idee tra scienza, letteratura e pensiero filosofico. A Palazzo Martinengo, fino al 15 giugno (epoque.it). In“Munch – Il grido interiore”, a Roma fino al 2 giugno X Leggi anche › “Dorothea Lange” a Perugia e glida nonLaa Torino Giorgio de Chirico: 1924, prendendo come spunto l’anno della nascita del Surrealismo, tratteggia il ruolo che il pittore ebbe come precursore del movimento.