La mostra in Cattedrale

In occasione del Giubileo degli Artisti, che si svolgerà a Roma, l’Associazione Culturale ’Scintille’ organizza un’importante-evento all’interno della BasilicaSanta Maria della Marina a San Benedetto. L’iniziativa in programma oggi alle ore 18 vedrà la celebrazione della Santa Messa e sarà un’occasione unica per valorizzare il talento e la creatività umana attraverso un dialogo tra arte, fede e cultura, elementi fondamentali che da sempre rappresentano valori universali e punti di unione per l’intera umanità. La-evento ospiterà numerosi artisti di diverse discipline, offrendo un’esperienza immersiva capace di trasmettere il messaggio profondo del Giubileo: la ricerca della spiritualità attraverso la bellezza dell’arte. A rendere ancora più speciale l’evento sarà la partecipazione della Corale Polifonica ’Giovanni Tebaldini’ e del duo Opera Acustica, composto dal soprano Barbara De Angelis e dal chitarrista Maurizio Travaglini, che arricchiranno la serata con la loro musica.