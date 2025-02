Quotidiano.net - La moglie si uccise assieme al figlio: "Farò da papà ai bimbi che soffrono"

All’ingresso delle Officine delle ferrovie a Rimini, dove lavora, c’è ancora il cartello Forza Ale. I colleghi l’hanno messo lì dopo la tragedia del 5 luglio e da allora non l’hanno più tolto. "Loro, insieme alla mia famiglia e agli amici, mi stanno dando la forza per andare avanti.", dice Alessandro Ugolini. Ma niente è più come prima per lui, dopo quella mattina del 5 luglio, quando la, Graziana Helga Todaro, si è tolta la vita buttandosi dal tetto del condominio dove vivono i genitori, portando con sé il loro unico, Manuel. Graziana aveva 40 anni, il piccolo Manuel appena 5. Non passa giorno senza che Alessandro vada al cimitero. Il dolore è immenso. Il vuoto è incolmabile. Ma da tutto quel dolore Alessandro è riuscito a tirar fuori la forza per dare un nuovo senso alla sua vita.