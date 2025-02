Ilrestodelcarlino.it - La Mernap vola e resta in vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la marcia trionfale dellaFaenza che dopo aver sconfitto in coppa Italia il Corinaldo, concede il bis di fronte al proprio pubblico archiviando 5-2 la pratica Montegranaro. Faentini sempre primi in classifica con tre punti di vantaggio su Corinaldo. Ecco il tabellino.Faenza: Nannini, Gatti, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Magliocca, Zin Dine, Matteuzzi, Cedrini, Pagliai. All. Vespignani Montegranaro: Di Lorenzo, De Sousa, Olivieri, Marilungo, Grasselli, Raimondi, Severino, Giaconi, Achillozzi. All. Brasili Marcatori: 2’pt, 3’st e 18’st Cedrini (Fa), 9’pt De Sousa (Mo), 14’pt Grelle (Fa), 19’pt Aut. Magliocca (Mo), 12’st Zin Dine (FA). Lasabato prossimo sarà ospite a Montesilvano della Real Dem ultima in classifica.