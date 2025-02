Ilrestodelcarlino.it - La Megabox va in montagna. Occhio a un tosto Pinerolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lava a. Una domenica in trasferta quella di oggi alle 17, ospite al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte della Wash4Green. La squadra piemontese è reduce da una bella impresa sul campo di Bergamo: una vittoria piena che l’ha tolta definitivamente dalla zona pericolosa della classifica e l’ha invece rilanciata nella lotta per l’ultimo posto utile per i playoff.è nona a 24 punti, a -9 da Vallefoglia e Bergamo. A quattro turni dalla fine ha ancora la possibilità matematica di giocarsi le sue chance, a cominciare con il confronto diretto di domenica contro le tigri. Quanto alla squadra di Andrea Pistola, la sconfitta al tie-break con Chieri ha comunque confermato il trend positivo, 10 punti nelle ultime 4 partite, e la crescita a livello di gioco e intensità.