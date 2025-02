Liberoquotidiano.it - La Marcuzzi va nel pallone: "Io e lui...", confessione piccante su Tormento e caos sul palco

Una rosa bianca e Alessiava nel. Sono una manciata di secondi, lunghissimi e imbarazzanti per la 52enne co-conduttrice romana, che ha affiancato Carlo Conti all'Ariston, per la finalissima del Festival di Sanremo. Siamo ben oltre la mezzanotte, la gara sta volgendo al termine. Sultocca alla all-star rap Shablo feat. Guè, Joshua e. A questo punto lafa una rivelazione a Conti e al pubblico in sala e a casa: "Ho avuto una crush (una cotta, ndr) per lui, ma lui non lo ha mai saputo". Lui è, l'ex leader dei Sottotono, nomi storici dell'hip hop italiano tra anni Novanta e Duemila. Tutto era nato al Festivalbar condotto proprio dalla. Evidentemente, però,qualcosa aveva intuito o ne è venuto a conoscenza in un secondo momento, perché si presenta sulcon una rosa bianca che dona subito ad Alessia.