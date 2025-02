Ilgiorno.it - La mantide di Parabiago indagata per la morte dell'ex marito Michele Della Malva. L’ipotesi: “Avvelenato per l’eredità”. Fermato il presunto complice

(Milano) - Adilma Pereira Carneiro, la “di” già sotto processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, è ora ufficialmenteanche per ladel suo secondo, avvenuta nel 2011. Un caso che la procura di Busto Arsizio ha riaperto con un’accelerazione improvvisa e drammatica in queste ultime ore quando è statol’ex cognatoa vittima,a donna in un piano mortale ordito per denaro. La procura di Busto Arsizio, con il pubblico ministero Ciro Caramore e l’ispettore di polizia giudiziaria Antonello Ciriaci, ha deciso di scavare a fondo in una storia che, all’epoca, era stata liquidata senza alcuna ipotesi di reato.’avvelenamentomorì durante un permesso premio ufficialmente per infarto fra le mura di casa.