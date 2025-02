Ilrestodelcarlino.it - "La Mandragola" al teatro Misa con la compagnia Stivalaccio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riuscire ad avere un figlio che possa portare avanti il nome della famiglia è diventato un’ossessione per il vecchio e avido Messer Nicia. Non si dà pace: è disposto a tutto pur di avere un erede. Ma non al punto di dover morire. Se però a sacrificarsi può essere qualcun altro, tutto cambia. Ha così inizio una beffa dal sapore boccaccesco, in cui chi si crede furbo sarà gabbato da chi lo è davvero. Ecco a voi ‘La’ di Machiavelli, in scena oggi (ore 17) aldi Arcevia, un testo iconico del Rinascimento, trasformato in uno spettacolo che mescola ironia e denuncia sociale, smascherando l’ipocrisia della Chiesa e i valori familiari con un riso amaro che fa pensare. Lo propone la, quale secondo titolo del cartellone di prosa organizzato dal Comune, con la direzione artistica ed organizzativa delGiovaniPirata.