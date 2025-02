Ilfattoquotidiano.it - La Lega insiste sulla rottamazione: “Solo così si aiuta il ceto medio. Le altre proposte sono una mancetta”

Matteo Salvini va avanti come un disco rotto. “Ilsicon ladelle cartelle: libererebbe dall’angoscia dell’Agenzia delle Entrate oltre 23 milioni di italiani.misure ipotizzate nelle ultime ore, invece, nel concreto garantirebbero unada poco più di 36 euro al mese per 1,7 milioni di cittadini. Conti alla mano, laè pronta a discutere con gli alleati con la convinzione di proporre la soluzione migliore e più concreta”, si legge in una nota dellache ha appena depositato in Senato anche in Senato un ddl, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo, che prevede una nuovadelle cartelle esattoriali. Il testo, identico a quello presentato alla Camera a firma di Alberto Gusmeroli, prevede unaquinquies per le cartelle dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 in 120 rate, la prima con scadenza al 31 luglio 2025 e le restanti con scadenza all’ultimo giorno di ogni mese fino all’estinzione del debito.