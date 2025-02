Oasport.it - La Juventus vince il derby d’Italia, l’Inter frena: -2 dal Napoli. Fiorentina ko, la Roma vince

Laha battutonel big match della 25ma giornata della Serie A, imponendosi per 1-0 di fronte al proprio pubblico grazie al gol di Conceiçao al 74?: Kolo Muaniun paio di rimpalli al limite dell’area e serve il compagno di squadra, che con un bel diagonale decide la sfida. Thuram ha avuto una ghiotta occasione per pareggiare all’85mo minuto, ma non è riuscito nel proprio intento e i Campionisono incappati nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite disputate.Per fortuna dei ragazzi di Simone Inzaghi anche ilsta rallentano: i partenopei avevano pareggiato per 2-2 contro la Lazio nell’anticipo di ieri e restano a +2 sui neroazzurri e a +5 sull’Atalanta, mentre laè quarta a dieci lunghezze dalla vetta alla pari con la Lazio. Laincappa nel secondo stop di fila ed è sesta in graduatoria, crollata in casa per 2-0 al cospetto di un tonico Como, che con i gol di Diao al 41? e Paz al 66? conquista tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza.