Inter-news.it - La Juventus pensa a Frattesi mentre Koopmeiners si svaluta: l’Inter non fa sconti

Leggi su Inter-news.it

Laosserva in casa Inter così come già fatto la scorsa estate e guarda Davide. Questa è la notizia riportata da Tuttosport, alla luce del rendimento più che deludente di Koopeminers. I bianconeri, però, farebbe meglio a guardare in casa loro, preoccupando di non farre il prezzo dei propri giocatori. Anche perché, sulla valutazione del centrocampista romano, resta più che ferma.INVESTIMENTO DELUDENTE – Teunera stato accolto come uno dei grandi colpi del mercato bianconero, ma il suo rendimento non ha pienamente convinto tifosi e società. Thiago Motta continua a dargli fiducia, tanto che lo schiererà titolare nel Derby d’Italia contro, ma la sua stagione finora è stata caratterizzata da alti e bassi. Anche se dovesse realizzare una doppietta contro i nerazzurri questa sera, il suo futuro resterà in ogni caso in bilico e la sua stagione deludente.