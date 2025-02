Inter-news.it - La Juventus di Thiago Motta punta su nuovi protagonisti

Leggi su Inter-news.it

Ladibasa i suoi risultati sulla solidità difensiva, ma ha trovato più di qualche problema a creare effettivi pericoli offensivi. Non a caso i bianconeri hanno cercatosul mercato di gennaio.TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 4-2-3-1, anche se poi i movimenti specifici possono portare a una struttura tattica diversa, sia in possesso che in non possesso. Il 4-4-2 è consueto per la copertura, così come spesso in costruzione si crea una linea a tre, anche se la variazione principale è nella disposizione dei centrocampisti, che possono schierarsi col vertice basso o col vertice alto. Lo stile di giocoin primis alla solidità difensiva, anche a costo di perdere iniziativa offensiva. Per trovare la rete il tecnico si affida molto alle iniziative personali dei suoi uomini d’attacco.