La Juventus batte l' Inter e fa godere Napoli

Godono in due:. In rigoroso ordine di merito perché la gioia dei secondi è diretta conseguenza della vittoria dei primi, capaci dire l’cancellandone la chance di sorpasso in vetta alla classifica. Thiago Motta supera Simone Inzaghi grazie a un lampo di Conceicao a chiudere una partita che dentro ne ha avuto diverse e che ad Appiano Gentile faranno bene a rivedere per comprenderne errori ed omissioni. Non è un caso che i nerazzurri abbiano strappato fin qui la miseria di 11 punti nelle 9 sfide sostenute contro le big del campionato, spesso recitando lo stesso copione a perdere.Inzaghi non dormirà rileggendo i continui errori di precisione del primo tempo, quello dei 18 tiri verso la porta di Di Gregorio e del mismatch tra Dumfries e Savona, mai capitalizzato fino in fondo.