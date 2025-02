Tvplay.it - La Juve vola grazie a Conceiçao: l’Inter spreca una grossa chance

Sfida di grande ritmo e adrenalina quella frantus e Inter, in occasione del derby d’Italia valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A. La cronaca del match.A Torino durante la domenica della 25esima giornata del campionato di Serie A va di scena il derby d’Italia. Il confronto atteso frantus e Inter, che può rappresentare per i bianconeri uno slancio importante in ottica classifica per il piazzamento europeo, mentre i nerazzurri hanno la ghiotta occasione di allungare leggermente sul Napoli e prendersi la vetta della classifica.Launa(LaPresse) – tvplay Mister Thiago Motta schiera i suoi col 4-2-3-1. In porta c’è Di Gregorio, mentre in difesa Weah, Gatti, Veiga e Savona. A centrocampo il duo Thuram–Koopmeiners.