La Juve Stabia asfalta anche il Cosenza

Lavince ancora. La marcia delle Vespe non si ferma: un pari e cinque vittorie nelle ultime sei partite al Menti dove cadeil(3-0). Primi minuti vibranti: Candellone sfiora subito il vantaggio per le vespe, spedendo di poco a lato a tu per tu con Micai. Sul fronte opposto i calabresi sfondano a sinistra con l’ex Artistico che mette in mezzo per Garritano: un rigore in movimento su cui i riflessi di Thiam sono prodigiosi. Il vantaggio dellaarriva in chiusura di frazione. Leone guida il contropiede, Piscopo rifinisce con il sesto assist in stagione, Adorante di sinistro infila sul palo lontano l’1-0. A inizio ripresa Piscopo va vicinissimo al raddoppio, che arriva comunque dopo 13 minuti. Rilancio di Thiam, Adorante controlla spalle alla porta, si gira e da fuori (stavolta di destro) incenerisce Micai, regalandosi doppietta e 12° gol in campionato.