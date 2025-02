Agi.it - La Juve ringrazia Conceição e vince il derby d'Italia. L'Inter fallisce il sorpasso sul Napoli

AGI - Lantus si libera della "pareggite" nella sfida più importante: basta il gol dial 74' ai bianconeri per battere l'nell'atteso "d'", che poteva riportare la squadra di Inzaghi in testa dopo il pari del, e che invece vede ora i nerazzurri ancora secondi a due lunghezze dai partenopei. Occasione persa per l', dunque, tre punti d'oro invece per la, che raggiunge la Lazio al quarto posto e si candida seriamente per un posto in Champions.