Tvplay.it - La Juve non lascia Kolo Muani, ma raddoppia: il piano per Osimhen

Leggi su Tvplay.it

Nelle intenzioni dellac’è il tentativo di formare, il prossimo anno una coppa d’attacco.L’impatto con il calcio italiano diè stato devastante. Arrivato nel mercato di gennaio, l’attaccante francese, ancora di proprietà del Paris Saint Germain, ha fino ad ora già 5 reti. A partire dal suo esordio al Maradona contro il Napoli,si è subito dimostrato devastante sotto porta, andando a risolvere alcuni dei problemi delladi Thiago Motta.Lanon, ma: ilper(LaPresse) TvPlay.itNaturale quindi che tra gli uffici dirigenziali dellasi stia pensando a come fare per riscattarlo. Il calciatore attualmente ha un accordo di prestito secco oneroso. A fine anno per tanto tornerà in Francia. Giuntoli però, come riporta il giornalista Niccolò Ceccarini dalle colonne di Tuttomercatoweb, è pronto ad elaborare unper riportare il calciatore in bianconero alla scadenza del prestito.