La guida al Carnevale. Dalle cento torri a Offida: tra divertimento e tradizione

Le iscrizioni dei gruppi mascherati al Concorso deldi Ascoli verranno raccolte da lunedì 24 febbraio alle 9.30 molto probabilmente nella Sala Cola dell’Amatrice dove è tuttora in corso la mostra fotografica del grande Sandro Riga. Iscrizioni che termineranno sabato 1 marzo alle 12. Ad aprire il programma deldi Ascoli sarà come daGiovedì Grasso 27 febbraio, ildelle scuole, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in centro, alla presenza di Ree delle maschere storiche Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. Alle 16, si svolgerà poi la Festa dei bambini con ’Disneiamo’. Venerdì 28 febbraio, ci sarà una doppia novità: alle ore 16, all’ospedale ’Mazzoni’, Lu Sfrigne e Buonumor Favorito incontreranno i bambini nel reparto di Pediatria, mentre la sera, alle 20, per la prima volta si terrà il ’Gran ballo a corte’, con costumi d’epoca, organizzato al foyer del teatro Ventidio Basso.