La guerra Real Madrid-arbitri è ai massimi storici Ci vorrà il Var per il labiale di Bellingham | fuck-off o fuck-you?

Ilpareggia in casa dell’Osasuna 1-1 e ora c’è il rischio che il Barcellona lo raggiunga a 51 punti in classifica (anche l’Atletico ha pareggiato rimanendo a -1 dal primo posto). Ma non è questa la notizia peggiore per la squadra di Carlo Ancelotti. Ancora una volta, il“ritiene che quanto accaduto nella partita contro l’Osasuna sia senza precedenti. Si parla di nuovo di premeditazione“. Ovviamente il riferimento di Marca è agli. Ieri contro l’Osasunaè stato espulso per una parola di troppo all’arbitro (forse fraintesa). Come se non bastasse l’arbitro Munuera ha pure fischiato un rigore contro almolto simile a quello assegnato al derby.Leggi anche: Il derby difinisce 1-1: il rigore dell’Atletico è un caso, pubblicati gli audio del VarInsomma il clima è infuocato e questa mattina tutti i media spagnoli ne parlano.