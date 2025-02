Iodonna.it - La gara non si è conclusa come sperava, ma la presenza inattesa di Emanuel Lo le ha sicuramente risollevato il morale

Sanremo è sempre un vortice di emozioni, e per Giorgia questa edizione è stata un’altalena di sentimenti contrastanti. La cantante romana, incon La cura per me, ha conquistato il Premio Tim, ma ha mancato l’accesso alla Top 5 del Festival, un’esclusione che l’ha visibilmente commossa sul palco. Sanremo 2025: i 29 cantanti Big, chi sono guarda le foto A risollevarle ilci ha pensatoLo, suo compagno di vita, con una sorpresa che ha scaldato il cuore dei fan. In un video condiviso su Instagram, il coreografo ha ripreso il suo viaggio verso Sanremo e il dolce momento dell’incontro in albergo: uno sguardo incredulo, un abbraccio fortissimo e tutto il peso dellache sembra dissolversi in un istante.