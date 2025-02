Sport.quotidiano.net - La Fortitudo sbanda nel big match contro Pesaro: arriva il secondo ko consecutivo

Bologna, 16 febbraio 2025 – Scenografia da serie A, con i fasti, le ambizioni e i decibel di un altro livello, ma lasoffre di ansia da prestazione e alza una brutta bandiera bianca nel big70-71, incappando così nella seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop di Brindisi. Mercoledì alle 20,30 sulla strada dei biancoblù di coach Cajail turno infrasettimanale sul campo di Torino. La cronaca In un PalaDozza tutto esaurito e stretto nel ricordo di Gary ‘Baron’ Schull a vent’anni dalla scomparsa, e dopo aver coronato Freeman miglior straniero del mese di gennaio con una targa della Lnp, si passa al campo. Con una Effe (con Vencato debilitato per risentimento inguinale) subito aggressiva in attacco, grazie alla possenza di Freeman e alle triple di Mian, e totale nella metà campo difensiva (16-6 e time-out Leka al 5’).