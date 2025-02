Ilrestodelcarlino.it - La crisi del commercio in centro: "Ci vuole un piano Marshall"

Cesena deve alzare l’asticella per essere una città più competitiva. Lo afferma il presidente Confcesenate Augusto Patrignani. Durante la campagna elettorale per le comunali - sottolinea Patrignani – Confha presentato i suoi punti qualificanti per la città del prossimo quinquennio. La premessa per noi è che serve una vision generale, un progetto di crescita imperniato sulla valorizzazione del sistema delle imprese, in particolare di quelle piccole che rappresentano la spina dorsale di questo territorio. Il primo intervento che reputiamo fondamentale e sul quale da anni lavoriamo riguarda la rigenerazione urbana da realizzare dalla periferia e dalle sessanta frazioni disseminate sul territorio fino alstorico, interventi che vanno favoriti dall’ente pubblico per eliminare il degrado e l’insicurezza e per ‘riempire’ la città di servizi e di funzioni".