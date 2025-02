Ilgiorno.it - La confessione del rapinatore: "Non voglio la coscienza sporca. Lo faccio per rispetto a mia madre"

Leggi su Ilgiorno.it

"Nonavere la. Quando vado a casa di mia, nonche lei pensi di essere in casa con un ladro. Mamma non sospetta nulla, nessuno mi ha spinto a venire". Non capita tutti i giorni di trovarsi davanti unpentito, che ti chiede di aiutarlo a smettere perché lui da solo non riesce a mettere fine a una sequenza di reati iniziata per fronteggiare le difficoltà economiche. È successo martedì mattina agli agenti del commissariato Lambrate, che hanno raccolto la-sfogo del ventiquattrenne Morgan P., che si è autoaccusato di cinque colpi andati in scena tra il 14 ottobre 2024 e domenica scorsa. Agli investigatori di via Maniago, guidati dal dirigente Francesco Calzolaio, il ragazzo ha consegnato uno zaino con gli abiti che indossava abitualmente e il coltello che impugnava durante i raid.