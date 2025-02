Iodonna.it - La co-conduttrice protagonista di uno dei pochi colpi di scena del Festival

Uno deitwist della serata finale di Sanremo 2025 è stato l’inciampo di Alessia Marcuzzi sulle celebri scale del Teatro Ariston. Durante una delle sue entrate sul palco, la co-, fasciata in un lungo abito nero bustier di Dolce & Gabbana con spacco laterale, ha messo un piede in fallo, perdendo l’equilibrio per un istante. Ne è nata una scenetta divertente che ha coinvolto anche Carlo Conti. Sanremo 2025, chi presenta ilogni sera guarda le foto Alessia Marcuzzi, l’inciampo sulle scale dell’AristonLaha inizialmente fatto trattenere il fiato al pubblico, ma Alessia Marcuzzi ha saputo gestire l’imprevisto con la sua solita ironia.