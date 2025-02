Davidemaggio.it - La classifica finale di Sanremo 2025

Il Festival diha emesso il suo primo importante verdetto. Nel corso delladella kermesse canora, attualmente in onda su Rai1, Carlo Conti ha svelato i cinque artisti che si stanno contendendo la vittoria della 75esima edizione. Si tratta di Fedez, Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi e Olly.Di conseguenza ecco come si sono piazzati gli altri cantanti dal sesto al ventinovesimo posto, che non possono più ambire alla vittoria. Fischi dall’Ariston per il sesto posto di Giorgia ed il settimo di Achille Lauro. Ultima Marcella Bella, preceduta da Rkomi. Fuori dalla top ten Elodie e Noemi.06. Giorgia – La cura per me07. Achille Lauro – Incosciente giovani08. Francesco Gabbani – Viva la vita09. Irama – Lentamente10. ComaCose – Cuoricini11. Bresh – La tana del granchio12.