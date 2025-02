Dilei.it - La classifica della finale di Sanremo 2025

Un solo vincitore per cinque serate. Il verdetto diè implacabile e, tra i 29 artisti, solo uno può sollevare l’ambito premio. Da quest’anno, il regolamento è cambiato. Fino alla quinta serata non abbiamo infatti mai visto lagenerale ma solo le prime cinque posizioni e in ordine sparso. Lo stesso schema è stato seguito per la diretta conclusiva, in cui abbiamo visto i cinque artisti meglioti ma non in ordine di piazzamento. Alla fine, Carlo Conti annuncia solo il quinto, quarto e terzo posto quindi il vincitore assoluto di quest’edizione dei record in cuiha superato se stesso., laEcco la, dal 29° al 6° postoMarcella Bella – Pelle DiamanteRkomi – Il ritmo delle coseClara – FebbreGaia – Chiamo io chiami tuTony Effe – Damme ‘na manoSerena Brancale – Anema e coreMassimo Ranieri – Tra le mani un cuoreModà – Non ti dimenticoFrancesca Michielin – Fango in paradisoJoan Thiele – EcoRose Villain – FuorileggeShablo – La mia parolaSarah Toscano – AmarcordWillie Peyote – Grazie ma no grazieRocco Hunt – Mille vote ancoraThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreNoemi – Se t’innamori muoriElodie – Dimenticarsi alle 7Bresh – La tana del granchioComaCose – CuoriciniIrama – LentamenteFrancesco Gabbani – Viva la vitaAchille Lauro – Incoscienti GiovaniGiorgia – La cura per meLa top 5 dopo laLa primaannunciata da Carlo Conti, con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, emerge dalle votazioni espresse durante le prime tre serate.