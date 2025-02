Anconatoday.it - La Civitanovese imbriglia l'Ancona: i dorici, raggiunti dopo l'iniziale vantaggio, non vanno oltre l'1-1

Leggi su Anconatoday.it

Un passo in avanti effettuato in classifica, un’imbattibilità in trasferta che si allunga come però il numero di partite trascorse senza vincere. Il derby di Civitanova regala un punto all’, passata a condurre nei minuti iniziali ma raggiunta dai padroni di casa nel convulso finale di primo.